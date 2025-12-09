- Дата публикации
В Кремле сделали заявление о встрече Трампа и Путина до конца года
У Путина говорят, мол, очень ждут информации о том, завершились ли переговоры США и Украины во Флориде.
Речь не идет о встрече президента США Дональда Трампа и российского диктатора-президента Владимира Путина, которая могла бы состояться еще до конца 2025-го.
Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.
"Пока об этом (встрече - Ред.) речь не идет. Встреча должна быть подготовлена. Она должна быть результативной", - высказался он.
По словам Пескова, для результативности этой встречи "нужно провести работу на экспертном уровне". Мол, именно она сейчас и продолжается.
"Пока мы не знаем, чем завершились переговоры с украинцами у американцев во Флориде. Когда узнаем, тогда и будет понятно, куда двигаться дальше", - сказал представитель "фюрера".
Напомним, Песков намекнул, что обновленная стратегия национальной безопасности США – это "новая возможность" завершения войны . По его словам, этот документ может создать предпосылки для "конструктивной работы" по завершению "конфликта".
Песков подчеркнул, что Москва рассчитывает получить информацию о результатах консультаций США и Украины по мирному плану. Вроде бы, говорит спикер диктатора, Кремлю важно понять результаты работы Киева и Вашингтона, особенно после встречи Путина с американскими представителями.