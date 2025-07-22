Дмитрий Песков. / © Associated Press

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В Москве заявляют, что "придется много поработать", прежде чем говорить о возможности встреч России и Украины "на высоком и высшем уровнях".

Об этом сообщил пресс-секретарь российского диктатора Дмитрий Песков.

По его словам, сроки возможного выхода на договоренности "по украинскому урегулированию зависят от многих факторов". Однако каких именно представитель диктатора Владимира Путина не уточнил.

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Песков называет "очень тяжелой" тему украинского урегулирования. "Достижение договоренностей по обмену или возвращению тел - это уже результат".

Как сообщалось, уже завтра, 23 июля, могут пройти новые переговоры с Россией в Стамбуле. Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что делегацию для переговоров с российской стороной возглавит секретарь СНБО Рустем Умеров.

В Кремле говорят, что обсуждение проектов меморандумов Москвы и Киева "станет темой переговоров в Стамбуле" .