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В Кремле сделали заявление о встрече Зеленского с Путиным
Москва снова заявляет о готовности к тем или иным действиям, но только тогда, когда будут выполнены их условия.
Встреча диктатора РФ Владимира Путина и президента Владимира Зеленского возможна. Впрочем, традиционно в Кремле настаивают на некоторых условиях.
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
По его словам, встреча Путина и Зеленского возможна. Впрочем, как результат работы и после достижения определенных результатов - договоренностей двух сторон.
В Кремле заявляют, что Москва и Киев "договорились обменяться перечнями условий для прекращения огня".
Как сообщалось, министр обороны Рустем Умеров, возглавлявший украинскую делегацию в Стамбуле, заявил о подготовке ко встрече Владимира Зеленского и Владимира Путина. Заметим, руководитель россиян Владимир Мединский сообщил о том, что Москва "приняла во внимание запрос на встречу между лидерами РФ и Украины".
Напомним, 16 мая в турецком Стамбуле встретились представители Украины и России. Эти переговоры – первые прямые переговоры за три года. Во время встречи Москва выдвинула ряд условий, которые были неприемлемы не только для Украины, но и для Европы и США.