В Кремле сделали заявление об отношениях между РФ и США

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что РФ фиксирует замедление в процессе нормализации двусторонних отношений России и США.

Об этом пишет ТАСС.

По словам спикера Кремля, динамики в вопросе нормализации отношений между РФ и США пока нет.

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«Процесс нормализации отношений России и США идет „ни шатко, ни валко“, Москва хотела бы видеть большую динамику в этом вопросе», — издал он.

Песков добавил, что контакты между Россией и США по теме продолжения ГСНВ (Договор о сокращении стратегических наступательных вооружений — ред.) не ведутся, потому что «процессу мешает состояние двусторонних отношений после президентства Байдена».

Напомним, в Кремле не исключают возможности встречи Владимира Путина с Дональдом Трампом в Китае , впрочем, никакой предметной подготовки к переговорам пока не ведется. По его словам, Путин говорил, что готовится к визиту.

"Если так получится, что президент США решит посетить Китай в те же даты, то, конечно, такую встречу нельзя теоретически исключать, если главы государств окажутся в одном городе", - сказал Песков.

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При этом он подчеркнул, что в настоящее время никаких контактов или подготовительных мер по возможным переговорам не проводится.