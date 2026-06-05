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В Кремле сделали заявление об отношениях с США и упомянули оружие для Украины
Песков раскрыл происходящее между Россией и США на фоне войны в Украине.
Угрозы новых санкций затронули Кремль. В администрации «фюрера» подчеркивают, мол, отношения России и США и так «находятся на низшей точке».
Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.
Мол, именно поэтому даже новые санкции не откатят назад отношения между Москвой и Вашингтоном.
По словам Пескова, статус США в мирном процессе в отношении Украины после заявлений об антироссийских санкциях и поддержке Киева не изменился. Представитель Кремля объяснил это тем, что якобы Россия «никогда не идеализировала статус США» в переговорах даже «при всем уважении к хорошим услугам Вашингтона». Для России, дерзко добавил спикер Путина, важнее ее национальные интересы
"Американское вооружение постоянно поставляется в Украину", - высказался он.
Напомним, палата представителей США 4 июня приняла законопроект Ukraine Support Act . Он предусматривает более 1 миллиарда долларов безвозвратной помощи. Кроме того, документ предусматривает жесткие санкции против ключевых секторов экономики России. В частности, финансовой, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также усиливает экспортный контроль и вводит ограничения в отношении российских чиновников.