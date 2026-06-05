Дмитрий Песков. / © Associated Press

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Угрозы новых санкций затронули Кремль. В администрации «фюрера» подчеркивают, мол, отношения России и США и так «находятся на низшей точке».

Об этом заявил спикер российского диктатора Дмитрий Песков.

Мол, именно поэтому даже новые санкции не откатят назад отношения между Москвой и Вашингтоном.

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По словам Пескова, статус США в мирном процессе в отношении Украины после заявлений об антироссийских санкциях и поддержке Киева не изменился. Представитель Кремля объяснил это тем, что якобы Россия «никогда не идеализировала статус США» в переговорах даже «при всем уважении к хорошим услугам Вашингтона». Для России, дерзко добавил спикер Путина, важнее ее национальные интересы

"Американское вооружение постоянно поставляется в Украину", - высказался он.

Напомним, палата представителей США 4 июня приняла законопроект Ukraine Support Act . Он предусматривает более 1 миллиарда долларов безвозвратной помощи. Кроме того, документ предусматривает жесткие санкции против ключевых секторов экономики России. В частности, финансовой, энергетической и горнодобывающей отраслей, а также усиливает экспортный контроль и вводит ограничения в отношении российских чиновников.

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