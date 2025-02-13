В Кремле сделали заявление об участии Украины в мирных переговорах

Кроме переговоров с участием Украины, будет существовать "двусторонний российско-американский трек".

Украина обязательно примет участие в переговорах по мирному урегулированию, о которых договорились во время телефонного разговора президент США Дональд Трамп и президент РФ Владимир Путин.

Об этом заявил в четверг, 13 февраля, спикер российского президента Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам агентства ТАСС.

При этом он добавил, что кроме переговоров с участием Украины будет существовать "двусторонний российско-американский трек".

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Накануне 12 февраля президент США Дональд Трамп анонсировал частые разговоры с российским лидером Владимиром Путиным и заявил, что надеется на визит хозяина Кремля в Америку.

При этом американский президент не взял на себя обязательство посетить Украину. Он также сказал, что не отстранил украинского президента Зеленского от переговоров.

Отвечая на вопрос, является ли Украина равноправным участником мирного процесса, Трамп ответил: “Это интересный вопрос. Я думаю, что они должны заключить мир”.

Напомним, президент США Дональд Трамп объявил, что он и президент России Владимир Путин договорились начать переговоры по прекращению огня в Украине.

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