В Кремле сделали заявление относительно перемирия после 11 мая

Дмитрий Песков и Владимир Путин / © Associated Press

В Кремле пока не обсуждают возможность продолжения перемирия в войне РФ против Украины после 11 мая, когда режим прекращения огня должен закончиться.

Об этом заявил пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков в комментарии пропагандистам агентства ТАСС.

Так представитель Кремля прокомментировал недавнее заявление президента США Дональда Трампа, который выразил надежду, что прекращение огня будет продолжено.

«Перемирие сейчас — 9, 10, 11 мая, других разговоров не было», — заявил Песков.

По его словам, никаких сигналов о продлении режима прекращения огня военно-политическое руководство государства-агрессора не получало.

Перемирие в войне РФ против Украины — что известно

Напомним, во время общения с журналистами 8 мая президент США Дональд Трамп не исключил, что перемирие между Украиной и Россией может продолжиться и после 11 мая.

«Было бы хорошо. Я бы хотел, чтобы это остановилось», — заявил он журналистам

Ранее президент США Дональд Трамп сообщил о достижении договоренности о трехдневном прекращении огня в войне между Россией и Украиной, которое продлится 9, 10 и 11 мая.

По словам Трампа, перемирие приурочено к памятным датам Второй мировой войны и включает полную остановку боевых действий, а также масштабный обмен пленными.

Президент Украины Владимир Зеленский подтвердил, что Украина и Россия достигли договоренности о проведении обмена военнопленными в формате «1000 на 1000» и установлении режима прекращения огня на 9, 10 и 11 мая.

Позже помощник Путина Юрий Ушаков заявил, что договоренности по прекращению огня и обмену пленными были достигнуты после телефонных переговоров с администрацией президента США.

