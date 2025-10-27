В Кремле сделали заявление по новому раунду переговоров с Украиной

Заместитель главы МИД России Михаил Галузин / © Getty Images

Заместитель министра иностранных дел России Михаил Галузин заявил об отсутствии каких-либо сдвигов относительно нового раунда переговоров с Украиной.

Об этом сообщают российские средства массовой пропаганды.

«Никаких сдвигов относительно нового раунда переговоров России с Украиной нет», — говорится в заявлениях медиа, которые цитируют Галузина.

Напомним, накануне спецпредставитель президента России Кирилл Дмитриев, срочно отправленный в Вашингтон после санкций США, заявил о «титанических попытках» сорвать любой диалог между Кремлем и американской стороной. Он отметил, что Москва «нацелена на конструктивный диалог» и хочет мирного решения, но только при условии «уважения ко всем интересам России». Посланник Путина подтвердил, что решение «украинского конфликта» возможно только «при искоренении причин этого конфликта».

При этом Дмитриев заверил американцев, что попытки давления на Москву «просто бессмысленны».