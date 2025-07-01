Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков / © Associated Press

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Пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва якобы не заинтересована в затягивании переговоров по урегулированию войны против Украины.

Об этом сообщают пропагандистские СМИ.

По его Пескова, «говорить о сильном ускорении» переговорного процесса пока сложно.

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Песков также утверждает, что Россия не тормозит выполнение достигнутых договоренностей с Украиной. И поблагодарил Соединенные Штаты за «усилия» в контексте дипломатических инициатив и заверил, что Россия якобы стремится достичь своих целей «политико-дипломатическим путем».

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков обвинял Киев и Вашингтон в том, что переговоры не прогрессируют.

В ответ на заявления Кремля в Офисе президента отметили, что Кремль лишь имитирует заинтересованность в переговорах, чтобы переложить вину за затягивание войны. Впоследствии в США также ответили на заявления Кремля о «торможении» переговоров.