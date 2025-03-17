По словам спикера Кремля, там никогда не "упреждают события".
Беседа Путина и Трампа запланирована на вторник, 18 марта. Информацию подтвердил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.
Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.
"Разговор действительно готовится. Но разговоры двух президентов априори не подлежат обсуждению содержательному, поэтому мы этого не будем делать", — заявил он "РИА Новости".
Напомним, Трамп планирует обсудить с Путиным вопросы территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.
Читайте также: