По словам спикера Кремля, там никогда не "упреждают события".

Беседа Путина и Трампа запланирована на вторник, 18 марта. Информацию подтвердил пресс-секретарь кремлевского диктатора Дмитрий Песков.

Об этом пишет российское пропагандистское издание ТАСС.

"Разговор действительно готовится. Но разговоры двух президентов априори не подлежат обсуждению содержательному, поэтому мы этого не будем делать", — заявил он "РИА Новости".

Напомним, Трамп планирует обсудить с Путиным вопросы территорий и "разделение определенных активов" между РФ и Украиной.

Читайте также: