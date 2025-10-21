ТСН в социальных сетях

В Кремле сказали, могут ли лидеры ЕС принять участие в саммите в Будапеште

Песков еще раз обвинил Европу в том, что она против мира в Украине.

Владимир Путин.

Владимир Путин. / © Associated Press

Для встречи президента США Дональда Трампа и диктатора РФ Владимира Путина в Венгрии требуется серьезная подготовка, на которую может потребоваться время. Мол, пока "понимания по поводу дат" нет.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, якобы Москву и Вашингтон ждет "непростая работа". Впрочем, хвастался представитель "фюрера", настроение в Кремле рабочее.

Песков также обвинил Европу в том, мол, она "не является сторонником мира", а "подстрекает Киев к продолжению войны".

"Преждевременно говорить об участии в российско-американском саммите в Венгрии любого из стран ЕС. Детали встречи еще не обсуждались", - добавил спикер кремлевского "фюрера".

Как сообщало издание El Pais, лидеры ЕС считают "политическим кошмаром" встречу Трампа и Путина в Будапеште. Она ставит их "в неловкое и неприятное положение", ведь президенты намерены обсудить войну в одной из стран Евросоюза, но без участия самого Евросоюза.

Напомним, лидеры Европы поддержали план президента США Дональда Трампа по миру в Украине. В частности, документ подписали украинский лидер Владимир Зеленский, президенты Франции Эммануэль Макрон и Финляндии Александер Стубб, премьеры Польши Дональд Туск, Италии – Джорджа Мелони. Согласно их видению, текущая линия столкновения может стать основой для начала мирных переговоров. Впрочем, стороны подтвердили, что не признают никаких изменений международных границ, полученных силой.

