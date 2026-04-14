В Кремле скрывают панику из-за краха Орбана: Путин потерял ключевого союзника в ЕС

Виктор Орбан и Владимир Путин. / © Associated Press

Кремль умаляет значение поражения Виктора Орбана на парламентских выборах в Венгрии, ведь Россия теряет ключевого европейского союзника. И это, несмотря на то, что «фюрер» РФ Владимир Путин лично поддержал венгерского премьера на выборах.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что Москва не будет приветствовать лидера оппозиционной партии «Тиса» Петера Маджара, потому что Венгрия остается «недружественной страной», поддерживающей санкции против России. По словам представителя «фюрера» РФ, отношения между их страной и Европейским Союзом не могут ухудшиться после выборов, поскольку они уже «на самом дне».

В то же время, министр иностранных дел России Сергей Лавров подчеркнул, что страна-агрессорка готова строить отношения с новым венгерским правительством в зависимости от того, насколько Будапешт «понимает собственные национальные интересы».

В свою очередь известные российские милблогеры выразили неоднозначную реакцию — начиная от умаления значения поражения Орбана и даже сомнений в его сотрудничестве с Россией — до обеспокоенности тем, что Кремль потерял своего главного союзника в ЕС, наложившего вето на решения, неблагоприятные для России.

«Кремль, вероятно, преуменьшает значение потери своего ключевого союзника в Европе, чтобы выразить уверенность в том, что Украина все еще столкнется с давлением, чтобы принять условия Российской Федерации по прекращению войны», — говорится в отчете ISW.

Выборы в Венгрии — что известно

В Венгрии 12 апреля прошли выборы в парламент. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан проиграл после 16 лет пребывания у власти. Лидер оппозиции Петеру Маджару, одержавший убедительную победу со своей партией «Тиса», получил более двух третей мест в парламенте.

В свою очередь, Орбан поздравил Мадьяра с победой: «Ответственность и возможности управления нам не были предоставлены. Я поздравил партию-победительницу».

Между тем Мадяр объявил о конце эпохи Орбана. Он подчеркнул, что «Тиса» завоевала две трети голосов, что обеспечивает партии беспрецедентно сильный мандат. Политик также назвал эти выборы «битвой Давида и Голиафа», которая длилась последние два года, и заверил, что победа принадлежит всей стране.