В Кремле «слили» сценарий завершения войны: тайные документы Путина шокировали деталями

На днях российское расследовательское издание «Досье Центр» обнародовало материалы, раскрывающие планы Кремля по завершению войны в Украине. В частности, их цель — продать россиянам мирное соглашение как «победу» — хоть и без взятия Киева. В то же время, документы свидетельствуют о том, что Россия до сих пор не желает идти на существенные компромиссы относительно конечного состояния войны.

Об этом говорится в отчете Института изучения войны (ISW).

Аналитики отмечают, что были опубликованы слайды презентации под названием «После победы». Их, по данным издания, создали сотрудники замглавы администрации президента-диктатора России Сергея Кириенко, чтобы определить «наиболее правдоподобный сценарий» завершения войны в Украине и способы «продать» мирное соглашение российскому населению.

Сценарий Кремля по завершению войны

В Кремле работу над презентацией начали еще в феврале 2026-го. Источник «Досье Центра» в окружении «фюрера» говорит, что эти материалы создали из-за беспокойства Москвы по поводу плохих боевых действий России и влияния войны на российскую экономику.

«Самый правдоподобный сценарий» презентации предусматривал подписание США двух отдельных мирных соглашений с Россией и Украиной, согласно которым страна-агрессор получит контроль над Донецкой и Луганской областями, выведет войска из Сумской и Харьковской областей, а также заморозит линию фронта в Херсонской и Запорожской областях.

Сценарий предполагает, что Вашингтон отменит санкции против Москвы, но санкции Европы останутся в силе. Кроме того, в планах Украина будет иметь нейтральный статус и будет служить «буферной зоной» между РФ и Западом. В то же время, нынешний украинский лидер Владимир Зеленский останется президентом, а Кремль достигнет только «символической и сдержанной денацификации» Украины.

В то же время в презентации говорилось, что продолжение войны в Украине будет рискованным, поскольку это потребует от Российской Федерации перевода всей своей экономики на полноценный военный режим и проведение общей мобилизации, а также еще больше ухудшит их демографические проблемы из-за высоких потерь.

В материалах признавалось, что часть ультранационалистического сообщества России, в частности милблогеры, вероятнее всего, будут против такого «мирного сценария». В свою очередь, власти будут угрожать им дискредитацией российских сил и усилит голоса умеренных в медиапространстве, чтобы противостоять им.

На слайдах также обсуждались нарративы о том, что Россия предотвратила гуманитарную катастрофу на Донбассе, достигла максимальных результатов без общей мобилизации, а также то, что Путин не только сорвал усилия Запада по расширению и продолжению конфликта, но и то, что именно «фюрер» знает, что лучше.

Что стоит за утечкой документов из Кремля

Аналитики ISW считают, что, вероятно, Кремль обнародовал слайды в рамках направленной когнитивной войны, чтобы изобразить Россию как готовую к компромиссам для прекращения войны в Украине.

«Слайды не являются частью официальной российской позиции по переговорам, но представленный сценарий завершения войны похож на тот, который Кремль называл приемлемым в последние месяцы. Их утечка могла быть умышленной, чтобы продемонстрировать якобы готовность России уступить территорию в обмен на передачу Украиной остальным Донецкой области», — отмечают американские специалисты.

Однако, добавляют в Институте, администрация Путина ошибочно представляет этот сценарий завершения войны как значительную уступку России, поскольку российские войска вряд ли захватят остальную часть Донецкой области военным путем в ближайшей и среднесрочной перспективе, если вообще смогут полностью оккупировать этот регион.

Напомним, помощник «фюрера» Юрий Ушаков выдвинул ультиматум для возобновления переговоров с Украиной и США. Он цинично заявил, мол, в переговорах «нет смысла» — пока ВСУ не отойдут из Донецкой области. Лишь тогда, лживо добавил он, «откроются перспективы для серьезного обсуждения».

Дата публикации 13:07, 07.05.26

