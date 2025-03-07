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В Кремле снова набросились на лидеров ЕС: что возмутило Москву

В Кремле снова набросились на лидеров ЕС: что возмутило Москву

Президент России Владимир Путин.

РФ не нравится, как Европа поддерживает Украину

В Кремле цинично обвинили лидеров Европейского Союза в конфронтационной риторике. Мол, они не помогут "регулированию мира" в Украине.

Об этом заявил спикер российского президента-диктатора Дмитрий Песков.

Спикер кремлевского "фюрера" заявил, будто конфронтационная риторика звучит и в Брюсселе, и в европейских столицах. Мол, такие заявления "дисонируют с настроением на поиски путей мирного урегулирования вокруг Украины". Впрочем, Песков не уточнил, есть ли у самой Москвы настроение к миру.

Заметим, что возмущенный пресс-секретарем Путина заявил европейских политиков о поддержке и помощи Украине. Такие действия в Москве нагло называют "накачку деньгами и вооружениями".

"Брюссель таким образом противодействует любым мирным инициативам, которые идут как со стороны России, так и США", — лживо заявил Песков.

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