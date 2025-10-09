ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
2470
Время на прочтение
1 мин

В Кремле снова набросились с обвинениями на Украину: заявление Пескова

При этом, нахально утверждает прихвостень Путина, Кремль готов к диалогу.

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. / © Associated Press

Москва снова набросилась с обвинениями в адрес Киева из-за якобы нежелания диалога. Мол, в свою очередь Кремль готов к разговору.

Об этом нагло заявил спикер российского "фюрера" Дмитрий Песков.

По его словам, якобы именно Украина "не тяготеет к мирному процессу". Мол, именно поэтому сейчас "в процессе диалога по украинскому урегулированию (как РФ называет войну - Ред.) наметилась пауза".

Песков в традиционной для путинского режима манере высказался и о "реальном положении дел" на фронте, где якобы для Киева вряд ли что-то изменится.

Напомним, на днях диктатор РФ Владимир Путин встретился с руководством Минобороны, Генштаба России и командирами российских группировок войск и сделал ряд заявлений о войне в Украине. В частности, по словам диктатора, Москва остается преданной своему плану "безоговорочно" достичь всех своих целей в войне.

Дата публикации
Количество просмотров
2470
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie