Кремль. / © Associated Press

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Кремль в очередной раз лживо заговорил о якобы готовности к переговорам о войне против Украины. Впрочем, сразу традиционно выдвинули свои условия, которые власти РФ повторяют с самого начала полномасштабного вторжения.

Очередное дерзкое заявление издал выступивший помощник диктатора-президента Николай Патрушев.

По его словам, президент США Дональд Трамп стремится к политико-дипломатическому урегулированию. Однако этому, бессовестно утверждает Патрушев, якобы препятствуют «евронацисты», которые еще и «разными способами влияют» на украинское руководство.

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Не обошлось и без традиционных пропагандистских тезисов Кремля о «защите русскоязычных» на Донбассе, которых Москва «не может покинуть».

Путинский чиновник также повторил бездоказательные обвинения в адрес Киева и заявил, что агрессорка Россия не собирается отказываться от целей «сво».

«Мы готовы к переговорам, но условия уже определены», — заявил Петрушев.

Напомним, глава МИД России Сергей Лавров открыто заявил, что Кремль не намерен сворачивать войну, а будет продолжать боевые действия, пока не достигнет целей. По его словам, речь идет о «заданиях своих», которые были определены «фюрером» Владимиром Путиным в июне 2024-го. В частности, речь идет о выводе ВСУ со всей территории Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

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В то же время представитель президента-диктатора Дмитрий Песков дерзко обвинил Украину в войне и в якобы «абсолютном» нежелании мира и эскалации. Мол, только поэтому РФ будет дальше продолжать «спецоперацию» и расширять «буферную зону» на границе с Украиной.

Дата публикации 20:59, 10.07.26 Количество просмотров 8 Писал речи для генеральных секретарей НАТО! "Жаль, что Трамп не понимает"... | Интервью с Джейми Шей

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