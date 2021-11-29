В Кремле сообщили, есть ли прогресс в подготовке встречи Путина и Зеленского

В Кремле сообщили, есть ли прогресс в подготовке встречи Путина и Зеленского

В РФ уже долгое время тормозят процесс переговоров Зеленского и Путина.

Пока переговоров о проведении встречи президента Украины Владимира Зеленского и главы Кремля Владимира Путина нет.

Об этом заявил пресс-секретарь Владимира Путина Дмитрий Песков, пишет российский ТАСС.

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"Нет, сейчас не ведется", — сказал Песков журналистам, отвечая на вопрос, не ведутся ли сейчас переговоры о возможной встрече президентов Украины и РФ.

Напомним, 26 ноября во время пресс-марафона президент Владимир Зеленский заявил, что западные партнеры призывают Украину поддерживать контакты с Россией. Глава Офиса президента Андрей Ермак в ближайшее время должен связаться с администрацией РФ по этому поводу.

"Я ежедневно разговариваю с лидерами разными. Вчера были Шарль Мишель, Ангела Меркель. Они очень хотят, чтобы мы вместе с ними начали общаться с Российской Федерацией. Обязательно будет звонок. Они хотят контакт нашей администрации и администрации России. Думаю, в ближайшее время Ермак будет с ними контактировать. Мы совершенно не против", — сказал Зеленский.

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