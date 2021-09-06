В Кремле сообщили, какую тему Путин отказывается обсуждать на встрече с Зеленским

Путин не готов на встрече с Владимиром Зеленским обсуждать Крым.

Президент РФ Владимир Путин якобы готов встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским. Однако на этой встрече глава Кремля не хочет обсуждать вопрос деоккупации украинского Крыма. В связи с этим подготовка встречи Зеленского и Путина пока на паузе.

Об этом сообщил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в интервью на пропагандистском российском телеканале.

Так, спикер президента РФ исключил возможность обсуждения переговоров Зеленского и Путина вопрос незаконно аннексированного украинского Крыма. Песков добавил, что процесс подготовки встречи двух лидеров пока не продвигается, потому что украинская сторона хочет обсудить вопрос временно оккупированного Крыма, а поэтому повестку дня возможных переговоров пока не согласовали.

"Дело в том, что для нас же не существует темы Крыма. А, как нам говорят в Офисе президента Украины, Зеленский хочет обсуждать Крым. Ну, Крым с какой точки зрения? Явно не с точки зрения, что это регион Российской Федерации. И в этом плане это не может быть пунктом повестки дня переговоров", — сказал Песков.

В то же время, Песков говорит, что сейчас отношения между Украиной и Россией находятся в "плачевном состоянии". И традиционно спикер Путина обвинил Украину в том, что мол Россия готова нормализовать отношения с Украиной, а вот Киев с Москвой якобы нет.

"Если говорить о политической воле президента Путина — он ее четко подтвердил и переподтвердил: он готов встречаться, и он считает, что вот тот печальное состояние, в котором сейчас находятся российско-украинские отношения, это никуда не годится, и это надо, конечно, исправлять", — сказал Песков.

Как сообщалось, вопрос о освобождении крымских политзаключенных тормозит Россия. Для сдвига этой ситуации, президент Украины Владимир Зеленский считает, что необходим прямой диалог с президентом РФ Владимиром Путиным.

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