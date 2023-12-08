В Кремле сообщили, когда Путин объявит свое решение по участию в "выборах"

Мол, это произойдет тогда, когда "фюрер" сочтет нужным.

Российский президент-диктатор Владимир Путин объявит свое решение об участии в выборах на пост главы государства, если сочтет нужным.

Об этом заявил пресс-секретарь кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков.

"Путин сообщит об этом тогда, когда сочтет необходимым и целесообразным. Это будет целиком и полностью его решение", — подчеркнул он.

Спикер Путина призвал набраться терпения относительно того, планирует ли действующий президент снова баллотироваться на пост. При этом он добавил, что говорить об ожиданиях по поводу явки, кандидатов и процентов на предстоящих выборах — неуместно.

По словам Пескова, в обращениях на "Итоги года с Владимиром Путиным" очень многие заявляют о его "поддержке и призывают баллотироваться на новый срок".

Напомним, на днях в России была объявлена дата президентских выборов. Решение было принято единогласно. За него проголосовали 162 сенатора.

Кроме того, Центризбирком принял постановление о том, что "выборы" президента будут многодневными – с 15 по 17 марта 2024-го.

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