Дмитрий Песков. / © Getty Images

В Кремле цинично снимают с себя ответственность за срыв мирных переговоров России и Украины , обвиняя в этом Киев.

Об этом заявил спикер администрации президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.

По его словам, якобы в переговорах с Украиной возникла пауза из-за нежелания Киева продолжать диалог.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Россия исключает любые переговоры по урегулированию войны в Украине. По его словам, после саммита на Аляске Россия отказалась от двустороннего и трехстороннего формата переговоров.