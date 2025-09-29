- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 253
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле сделали циничное заявление о срыве мирных переговоров
В Москве заявляют о паузе через Украину
В Кремле цинично снимают с себя ответственность за срыв мирных переговоров России и Украины , обвиняя в этом Киев.
Об этом заявил спикер администрации президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.
По его словам, якобы в переговорах с Украиной возникла пауза из-за нежелания Киева продолжать диалог.
Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Россия исключает любые переговоры по урегулированию войны в Украине. По его словам, после саммита на Аляске Россия отказалась от двустороннего и трехстороннего формата переговоров.