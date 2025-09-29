ТСН в социальных сетях

Язык сайта
ua
en
Live Все публикации Лучшее с YouTube Эксклюзив ТСН Украина Политика Война Гламур Проспорт Леди Здоровье Астрология Видео Рецепты Экономика Киев Львов Курьезы Популярные теги Выпуски ТСН Мир Туризм Авто Наука и IT Помощь Другое Редакция

ТСН в социальных сетях

Дата публикации
Категория
Политика
Количество просмотров
253
Время на прочтение
1 мин

В Кремле сделали циничное заявление о срыве мирных переговоров

В Москве заявляют о паузе через Украину

Автор публикации
Фото автора: Елена Капник Елена Капник
Дмитрий Песков.

Дмитрий Песков. / © Getty Images

В Кремле цинично снимают с себя ответственность за срыв мирных переговоров России и Украины , обвиняя в этом Киев.

Об этом заявил спикер администрации президента-диктатора РФ Дмитрий Песков.

По его словам, якобы в переговорах с Украиной возникла пауза из-за нежелания Киева продолжать диалог.

Напомним, вице-президент США Джей Ди Венс заявил, что Россия исключает любые переговоры по урегулированию войны в Украине. По его словам, после саммита на Аляске Россия отказалась от двустороннего и трехстороннего формата переговоров.

Дата публикации
Количество просмотров
253
Следующая публикация

Я разрешаю TSN.UA использовать файлы cookie