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ТСН в социальных сетях

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Категория
Политика
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В Кремле упрекнули Трампу невыполненным обещанием по Украине

Мария Захарова выдвинула претензии США из-за обещаний Трампа закончить войну в Украине.

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Фото автора: Руслана Сивак Руслана Сивак
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Мария Захарова

Мария Захарова / © Associated Press

Представитель российского МИД Мария Захарова в очередной раз устроила истерику в сторону США из-за заявлений американских чиновников о сроках окончания войны.

Об этом сообщают российские пропагандистские СМИ.

Истерику в МИД РФ вызвали слова госсекретаря США Марко Рубио о том, что войну в Украине невозможно остановить через полчаса. В ответ Захарова решила вспомнить старые обещания Дональда Трампа.

«Рубио заявил: „Вы думаете, мы урегулировали войну в Украине за 30 минут? Так не работает“. Никто не думал. Но все помнят, как более 80 раз Трамп обещал завершить конфликт в Украине за 24 часа, а затем давал высокую оценку саммиту в Анкоридже», — издала пресс-секретарь российского ведомства.

Война в Украине — последние новости

Напомним, ранее Марко Рубио заявил о готовности Вашингтона помочь завершить войну в Украине, однако предупредил, что скорейшего решения ожидать не стоит. По его словам, поиск компромисса потребует новых идей и длительных дипломатических усилий.

Ранее госсекретарь Марко Рубио заявил о том, что США готовы вмешаться в войну в Украине, когда появится реальная возможность достичь мирного соглашения.

Также после встречи с Лавровым в Маниле Марко Рубио отклонил требования Москвы прекратить вооружать Украину, отметив, что Вашингтон продолжает коммерческие продажи оружия через НАТО по программе PURL.

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Дата публикации
Количество просмотров
445
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