В Кремле встревожились из-за смены позиции Трампа по отношению к Украине: новое заявление Лаврова

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

В Кремле обеспокоились возможным изменением позиции президента США Дональда Трампа относительно войны в Украине. После саммита G7 во Франции Москва требует от Вашингтона пояснений.

Об этом пишет издание Bild.

Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявил, что Москва хочет понять, что именно произошло во время встречи лидеров G7.

Реклама

"Мы хотим понять, что произошло в Эвиане", - сказал Лавров.

Причиной стали заявления президента Франции Эммануэля Макрона. По его словам, после переговоров с партнерами по G7 Трамп якобы пришел к выводу, что Россия не хочет мира в Украине.

Особенно Москву могло обеспокоить утверждение Макрона о том, что предварительные договоренности между Трампом и Владимиром Путиным были фактически "похоронены" в Эвиане. В то же время в Кремле продолжают настаивать на этих односторонних договоренностях.

Лавров попытался приуменьшить значение возможного разворота в позиции США. Сообщение о том, что Трамп мог дать Киеву "зеленый свет" на более жесткие атаки по России, он назвал "изданием желаемого за действительное".

Реклама

Дополнительное раздражение в Москве могли вызвать последние заявления Трампа во время встречи с генеральным секретарем НАТО Марком Рютте в Белом доме.

Президент США неожиданно положительно высказался о Владимире Зеленском и украинской армии. Трамп заявил, что Украина "достаточно хорошо держится", назвал Зеленского "храбрым" и отметил "прекрасную технику" и "замечательных бойцов" Украины.

Это резко контрастирует с предыдущими публичными выпадами против украинского президента. Теперь же Трамп демонстрирует значительно иной тон по отношению к Киеву.

В Вашингтоне также все чаще говорят о смене динамики на фронте. Заместитель госсекретаря США Джереми Левин заявил о "широком консенсусе" между Трампом, Зеленским и европейскими союзниками.

Реклама

По его словам, Украина "пока выиграет войну", а при благоприятных условиях украинские силы переходят в наступление. Левин также подчеркнул, что Киев изменил динамику войны, в частности, благодаря ударам по российской энергетической инфраструктуре.

Он также упомянул о возобновлении американских санкций против российской нефти.

США меняют подход к войне в Украине: последние новости

В последнее время в Кремле все чаще реагируют на изменение риторики Дональда Трампа по поводу войны в Украине. Москва заявляет, что США якобы отходят от роли "объективного посредника" и публично жалуется на потерю доверия к американскому президенту.

23 июня глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Вашингтон, по его мнению, "забыл" предварительные заявления Трампа, которые в Москве считали близкими к своей позиции.

Реклама

На этом фоне западные медиа сообщали, что Трамп во время саммита G7 был поражен украинскими дальнобойными ударами по целям в глубине России. По данным собеседников, осведомленных о закрытых переговорах, американский президент также поддержал ужесточение санкций против российского энергетического сектора.

Ранее Kyiv Independent писал, что в приватном разговоре Трамп якобы посоветовал Владимиру Зеленскому действовать "смелее" в отношении России. По данным издания, он не верит, что Владимир Путин пойдет на уступки без давления.

На фоне попыток Киева организовать переговоры Зеленский предложил Трампу провести саммит с участием Путина в США. Эта идея, по данным источников, заинтересовала американского президента, однако в Вашингтоне не ожидают такой встречи в ближайшее время.

По данным украинских медиа, Трамп считает, что реальные переговоры с Россией возможны только при сильном военном давлении со стороны Украины. Речь идет как об активных действиях ВСУ на фронте, так и об ударах по военным и инфраструктурным целям на территории РФ.

Реклама

Новости партнеров