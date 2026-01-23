Дмитрий Песков / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что условием Кремля для прекращения боевых действий является полный вывод Украиной ВСУ за пределы Донбасса.

Его заявление цитируют пропагандисты.

Песков также заверил, что Кремль якобы «высоко ценит мирные инициативы администрации США». Однако он подчеркнул, что любые переговоры о мире должны проводиться якобы «только после достижения всех стратегических целей Москвы».

Напомним, в Кремле прокомментировали переговоры Путина с представителями Соединенных Штатов и участие в трехсторонней встрече, которую анонсировали США и Украина на Всемирном экономическом форуме в Давосе.

Советник Путина Юрий Ушаков заявил, что встреча диктатора со Стивеном Уиткоффом и Джаредом Кушнером, которая продолжалась более трех часов и завершилась поздно ночью, была «конструктивной и предельно откровенной».

Стороны якобы «согласились, что без решения территориального вопроса невозможно рассчитывать на долгосрочное урегулирование».

Ушаков подтвердил, что Россия будет присутствовать в Абу-Даби 23-24 января на переговорах с Украиной и США.

Делегация, в которую войдут представители Минобороны России, «получила от Путина четкие инструкции».