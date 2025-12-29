- Дата публикации
В Кремле высказались о переговорах Зеленского и Путина
В Москве анонсировали разговор с президентом США.
В Кремле заявляют, что сейчас о телефонном разговоре между диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским речь не идет.
Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.
«Сейчас речь не идет о таком разговоре», — ответил представитель Кремля на вопрос.
В то же время, по его словам, разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится «в ближайшее время».
Напомним, Fox News Digital со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский впервые за пять лет может поговорить с Путиным. В последний раз президенты общались летом 2020-го. После этого украинский лидер неоднократно пытался поговорить с главой Кремля, но тот отказывался. Собеседник рассказал, что в августе и сентябре 2024-го якобы были возможности для разговора, но они снова исчезли после начала Курской операции ВСУ.