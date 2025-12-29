В Кремле высказались о переговорах Зеленского и Путина

Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле заявляют, что сейчас о телефонном разговоре между диктатором Владимиром Путиным и президентом Украины Владимиром Зеленским речь не идет.

Об этом заявил спикер «фюрера» Дмитрий Песков.

«Сейчас речь не идет о таком разговоре», — ответил представитель Кремля на вопрос.

В то же время, по его словам, разговор Путина и американского лидера Дональда Трампа состоится «в ближайшее время».

Напомним, Fox News Digital со ссылкой на источники сообщило, что Зеленский впервые за пять лет может поговорить с Путиным. В последний раз президенты общались летом 2020-го. После этого украинский лидер неоднократно пытался поговорить с главой Кремля, но тот отказывался. Собеседник рассказал, что в августе и сентябре 2024-го якобы были возможности для разговора, но они снова исчезли после начала Курской операции ВСУ.