Дмитрий Песков. / © Associated Press

Украинский министр иностранных дел Андрей Сибига заявил, что Киев хочет закончить войну уже к концу этого года. Впрочем, в Москве имеют другое мнение на этот счет.

Об этом нагло заявил спикер Кремля Дмитрий Песков.

В Кремле заявляют, мол, не знают, чем обусловлены заявления Киева "об ожидаемом завершении конфликта (так в РФ называют войну – Ред.) в этом году".

Представитель администрации диктатора РФ в очередной раз обвинил Украину в нежелании искать диалог и создании гарантий безопасности.

Также, по словам Пескова, в Москве негативно оценивают заявления Киева о возможных дальнобойных ударах по России.

Заявление Сибиги

Глава МИД Украины Андрей Сибига на Варшавском форуме по безопасности заявил, что Киев хочет закончить войну уже к концу этого года.

"Украинская стойкость не является причиной бесконечной войны. Мы хотим закончить эту войну в этом году. И после встречи в Нью-Йорке между президентом Зеленским и президентом Трампом мы действительно набрали обороты. Я буду очень осторожным. Мы получили дополнительную дипломатическую динамику для наших мирных усилий в надлежащем измерении или направлении. Это важно".

Напомним, накануне Дмитрий Песков сделал циничное заявление о срыве мирных переговоров, обвинив в этом Украину. По его словам, якобы в переговорах с Украиной возникла пауза из-за нежелания Киева продолжать диалог.