В Кремле забили тревогу: боятся, что ВСУ "достанут до сердца России"

Лавров озабочен тем, что ВСУ могут получить дальнобойное оружие.

Глава МИД России Сергей Лавров утверждает, что Евросоюз составил рекомендации для Украины, в которых говорится, что Киеву нужно передать дальнобойное оружие, чтобы "достать до сердца России"

Заявление Лаврова было распространено российскими средствами массовой пропаганды.

По словам российского министра, ЕС составил рекомендации для Украины, "выходящие из того, что теми методами, которыми сейчас Украина воюет, победить не удастся, и Украина проиграет".

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"Поэтому нужно делать ставку на передачу Украине еще более дальнобойных вооружений, чтобы они доставали до сердца России, как Евросоюз это описывает. И этим самым снова значит сеять смуту, панику, подрывать доверие народа. Разве это не прямое участие в войне? Конечно", – прибег к обвинениям Лавров.

К слову, в Минобороны Украины сообщили, что 14 февраля на заседании Контактной группы по обороне государства в формате "Рамштайн" партнеры Киева уже сами говорили о необходимости предоставить ВСУ дальнобойное оружие.

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