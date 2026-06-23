В Кремле заговорили о переговорах, но выдвинули ультиматум: детали

Лавров и Путин. / © Associated Press

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Россия вызывающе заявляет о якобы «готовности к переговорам» с Украиной, но в то же время не отрицает, что имеет желание продолжать войну дальше и «достичь целей „сво“.

Об этом в очередной раз высказался министр иностранных дел Сергей Лавров.

«Москва готова разговаривать с Киевом, как всегда», — лживо заявил глава МИД страны-агрессорки.

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В традиционной для себя манере он набросился с обвинениями на президента Украины Владимира Зеленского, якобы предъявляющего «совершенно нереалистические требования» к Москве.

В то же время Лавров не скрывает, что Кремль готов воевать дальше. Мол, ничто не сможет стать препятствием для того, чтобы РФ «достигла все цели и задачи» так называемой «сво» — «нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины».

Напомним, помощник диктатора России Юрий Ушаков заявил, что будут воевать «до последнего украинца». Он цинично заявил, что лидеры G7 встречей во Франции перечеркнули саммит США — Россия в Анкоридже.

Кроме того, представитель «фюрера» по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что якобы «реалистическое решение» о войне лежит на столе. По его словам, позиция РФ в так называемом «урегулировании» — «четкая и последовательная». В частности, цинично заявил он, Украина должна уйти из Донбасса.

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Дата публикации 19:12, 19.06.26 Количество просмотров 17 Тайные инициативы и звонок в Москву и раскол в ЕС: кто действительно должен вести переговоры с Россией?

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