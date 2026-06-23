- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 4000
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле заговорили о переговорах, но выдвинули ультиматум: детали
Россия заявила о готовности к переговорам, но одновременно выдвинула ультиматум Украине.
Россия вызывающе заявляет о якобы «готовности к переговорам» с Украиной, но в то же время не отрицает, что имеет желание продолжать войну дальше и «достичь целей „сво“.
Об этом в очередной раз высказался министр иностранных дел Сергей Лавров.
«Москва готова разговаривать с Киевом, как всегда», — лживо заявил глава МИД страны-агрессорки.
В традиционной для себя манере он набросился с обвинениями на президента Украины Владимира Зеленского, якобы предъявляющего «совершенно нереалистические требования» к Москве.
В то же время Лавров не скрывает, что Кремль готов воевать дальше. Мол, ничто не сможет стать препятствием для того, чтобы РФ «достигла все цели и задачи» так называемой «сво» — «нейтральный, внеблоковый и безъядерный статус Украины».
Напомним, помощник диктатора России Юрий Ушаков заявил, что будут воевать «до последнего украинца». Он цинично заявил, что лидеры G7 встречей во Франции перечеркнули саммит США — Россия в Анкоридже.
Кроме того, представитель «фюрера» по экономическому сотрудничеству Кирилл Дмитриев заявил, что якобы «реалистическое решение» о войне лежит на столе. По его словам, позиция РФ в так называемом «урегулировании» — «четкая и последовательная». В частности, цинично заявил он, Украина должна уйти из Донбасса.