В Кремле заговорили о "провокациях" после информации о подготовке вторжения в Украину

В Кремле заговорили о "провокациях" после информации о подготовке вторжения в Украину

Песков убеждает, что "истерика нагнетается искусственно".

В Кремле отреагировали на информацию о подготовке РФ к нападению на Украину. Там считают, что на фоне этого следует ожидать "провокации".

Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков в эфире одного из пропагандистских каналов.

По мнению представителя Кремля, "истерика нагнетается искусственно".

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"Обвиняют в какой-то необычной военной активности на нашей территории те, кто пригнал свои вооруженные силы через океан. То есть США", — отметил спикер Путина и добавил, что "могут быть провокации".

Песков обвинил в этом Киев, мол "Украина, вероятнее всего, добивается очередной попытки начать силовое решение собственной проблемы" и "создать еще одну беду в Европе".

По его словам, Украина провоцирует агрессию под прикрытием учений НАТО с кораблями в Черном море и американскими солдатами.

Напомним, что Российская Федерация сконцентрировала на границе с Украиной около 100 тысяч военнослужащих, о чем на прошлой неделе заявил президент Владимир Зеленский.

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