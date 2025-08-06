В Кремле закончилась встреча Путина и Уиткоффа — что известно

Стив Уиткофф / © Associated Press

Реклама

В Москве завершилась встреча президента России Владимира Путина со спецпредставителем президента США Стивом Уиткоффом.

Об этом сообщают российские СМИ.

После завершения разговора кортеж Уиткоффа покинул территорию Кремля, передает корреспондент "РИА Новости".

Реклама

Переговоры продолжались более двух часов.

Ранее ТСН.ua рассказывал, что специальный посланник президента Дональда Трампа Стив Уиткофф прибыл в Москву с целью заложить основы для мирного урегулирования на фоне приближения установленного Трампом срока прекращения огня в Украине. Встреча в Кремле с президентом России уже состоялась – она длилась около двух часов.

Визит Уиткоффа преследует не только дипломатическую цель: в Вашингтоне ожидают, что он использует переговоры, чтобы продемонстрировать позицию силы и в то же время выявить слабые места Путина накануне потенциальных договоренностей.