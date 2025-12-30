- Дата публикации
В Кремле "засекретили", где Путин был во время "атаки" на резиденцию
Спикер Кремля назвал инцидент направленным не только против Путина, но и против Трампа.
В Кремле отказались сказать, где был президент-диктатор Владимир Путин во время якобы «атаки на его резиденцию» на Валдае.
Об этом заявил спикер пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков.
Во время традиционного ежедневного брифинга представители РосСМИ спросили Пескова, где находился сам Путин, когда якобы беспилотники атаковали его резиденцию.
«Что касается местопребывания президента, в нынешних условиях эта тема не подлежит публичному обсуждению», — заявил представитель Кремля.
По его словам, агрессорка Российская Федерация «ужесточит переговорную позицию по Украине» после этого инцидента.
Напомним, Песков пригрозил Киеву ответом, заявив, мол, военные РФ «знают, как и когда отвечать на действия Украины». Он нагло выразился, что «попытка Киева атаковать резиденцию» направлена на срыв переговорного процесса, а также непосредственно против мирных усилий президента США Дональда Трампа.