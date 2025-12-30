ТСН в социальных сетях

В Кремле "засекретили", где Путин был во время "атаки" на резиденцию

Спикер Кремля назвал инцидент направленным не только против Путина, но и против Трампа.

Елена Капник
Дмитрий Песков и Владимир Путин.

Дмитрий Песков и Владимир Путин. / © Associated Press

В Кремле отказались сказать, где был президент-диктатор Владимир Путин во время якобы «атаки на его резиденцию» на Валдае.

Об этом заявил спикер пресс-секретаря Кремля Дмитрий Песков.

Во время традиционного ежедневного брифинга представители РосСМИ спросили Пескова, где находился сам Путин, когда якобы беспилотники атаковали его резиденцию.

«Что касается местопребывания президента, в нынешних условиях эта тема не подлежит публичному обсуждению», — заявил представитель Кремля.

По его словам, агрессорка Российская Федерация «ужесточит переговорную позицию по Украине» после этого инцидента.

Напомним, Песков пригрозил Киеву ответом, заявив, мол, военные РФ «знают, как и когда отвечать на действия Украины». Он нагло выразился, что «попытка Киева атаковать резиденцию» направлена на срыв переговорного процесса, а также непосредственно против мирных усилий президента США Дональда Трампа.

