В Кремле заявили, что "готовы заключить соглашение", но выдвинули требования

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков / © Associated Press

Дополнено новыми материалами

В МИД России заявили, что стороны находятся «на пороге» дипломатического решения войны в Украине. Заместитель министра Сергей Рябков подтвердил готовность Москвы заключить мирное соглашение, однако вновь озвучил ультимативные требования.

Об этом Рябков сказал 15 декабря в интервью ABC News.

Заместитель министра иностранных дел РФ заявил, что, по его убеждению, стороны конфликта находятся «на пороге» дипломатического урегулирования войны, развязанной Москвой.

«Мы готовы заключить соглашение», — отметил Рябков, комментируя позицию правительства президента России Владимира Путина. В то же время он выразил надежду, что договоренностей удастся достичь «скорее рано, чем поздно».

Несмотря на это, чиновник вновь повторил ключевые требования Кремля, которые Киев считает неприемлемыми в рамках мирного процесса. Речь идет, в частности, о сохранении российского контроля над оккупированным Крымом, а также над частями Донецкой, Луганской, Запорожской и Херсонской областей.

«Всего их пять, и мы не можем ни в какой форме пойти на компромисс по этому поводу», — заявил Рябков, говоря об оккупированных территориях.

Еще одним принципиальным вопросом для Кремля остается возможное размещение войск стран НАТО в Украине после завершения боевых действий. Рябков подчеркнул, что Россия не поддержит ни одного соглашения, которое будет предусматривать пребывание сил Альянса на украинской территории — даже в формате гарантий безопасности или в рамках так называемой «коалиции желающих».

«Мы однозначно никогда не подпишемся под любым присутствием войск НАТО на украинской территории, не согласимся на это и даже не будем этим довольны», — заявил он.

В разговоре замминистра также отказался называть действия России войной, используя формулировку «специальная военная операция».

«Мы делаем то, что делаем, мы хотим это прекратить, и то, будет ли это прекращено, во многом зависит от того, как люди, которые поддерживают власть в Киеве, признают неизбежный результат нашего успеха», — сказал Рябков.

Российские власти традиционно оправдывают вторжение необходимостью «защиты» этнических русских в Украине. Комментируя гибель и страдания представителей этого сообщества, Рябков заявил о соболезнованиях.

«Вся цель того, что мы там делаем, заключается в том, чтобы по крайней мере часть этих людей, а большинство из них, почувствовали, что им лучше и, я бы сказал, уместнее быть там, где им положено быть, — в России», — высказался замминистра.

Напомним, по результатам двухдневных переговоров с украинской делегацией в Берлине представители США констатировали урегулирование 90% разногласий в мирном плане между Киевом и Москвой. В частности, Вашингтон предоставил президенту Владимиру Зеленскому «интеллектуально стимулирующие» идеи относительно территориального разграничения и расширенный пакет гарантий безопасности. Также стороны приблизились к компромиссу относительно возвращения Украине контроля над ЗАЭС, а уже в следующие выходные в Штатах военные эксперты проведут окончательный «пересмотр карт».