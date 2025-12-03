Кремль / © Pixabay

Помошник российского диктатора Юрий Ушаков заявил, что на данном этапе "компромиссного варианта" плана по урегулированию войны против Украины нет.

Об этом сообщают российские пропагандистские “СМИ”.

По его словам, Москва получила ряд наработок от американской стороны, однако рассматривает их как неоднородные.

"Пока что компромиссного варианта нет. Есть некоторые наработки американцев — часть из них приемлема для нас, а часть не подходит", — сказал Ушаков.

Какие именно положения РФ считают "приемлемыми" или "неприемлемыми", Ушаков не уточнил.

Напомним, что ранее завершилась встреча диктатора России Владимира Путина с делегацией США в составе специального посланника президента США Стива Виткоффа и зятя Трампа Джареда Кушнера.

Напомним, что перед встречей улыбающийся Путин сказал Виткоффу, что рад видеть его , и спросил его об их и Джареде Кушнере прогулке по Красной площади.

В The Spectator объяснили, что россияне неспроста водили Кушнера и Виткоффа по Москве – это был психологический трюк и «утонченный сигнал России».