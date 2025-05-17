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В Кремле заявили, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор: детали
Россия заявляет, что Сергей Лавров обсудил с Марко Рубио переговоры в Стамбуле.
В России заявили, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио.
Об этом сообщили российские пропагандистские каналы.
«Лавров в разговоре с Рубио подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с Вашингтоном по украинскому урегулированию», — заявили в российском МИДе.
Известно, что Лавров заявил, что США сыграли «положительную роль», в том, что Украина приняла предложение российского диктатора Владимира Путина «о возобновлении стамбульских переговоров».
По сообщению российского МИД, Рубио, со своей стороны, одобрил идею обмена пленными и обсуждения условий прекращения огня.
«Рубио подчеркнул готовность США и в дальнейшем способствовать поискам урегулирования в Украине», — говорится в сообщении.
Напомним, Сибига назвал единственный реальный показатель приближающегося мира.