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ТСН в социальных сетях

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Политика
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В Кремле заявили, что Лавров и Рубио провели телефонный разговор: детали

Россия заявляет, что Сергей Лавров обсудил с Марко Рубио переговоры в Стамбуле.

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Фото автора: София Бригадир София Бригадир
Министр иностранных дел России Сергей Лавров

Министр иностранных дел России Сергей Лавров / © Associated Press

В России заявили, что Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел разговор с госсекретарем США Марко Рубио.

Об этом сообщили российские пропагандистские каналы.

«Лавров в разговоре с Рубио подтвердил готовность Москвы к продолжению совместной работы с Вашингтоном по украинскому урегулированию», — заявили в российском МИДе.

Известно, что Лавров заявил, что США сыграли «положительную роль», в том, что Украина приняла предложение российского диктатора Владимира Путина «о возобновлении стамбульских переговоров».

По сообщению российского МИД, Рубио, со своей стороны, одобрил идею обмена пленными и обсуждения условий прекращения огня.

«Рубио подчеркнул готовность США и в дальнейшем способствовать поискам урегулирования в Украине», — говорится в сообщении.

Напомним, Сибига назвал единственный реальный показатель приближающегося мира.

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