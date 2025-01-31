Ранее Трамп дал неоднозначный ответ на вопрос о разговоре с кремлевским диктатором.

Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не разговаривал с кремлевским диктатором Путиным.

Об этом информируют российские средства массовой пропаганды со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.

По просьбе прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что у него еще не было личного разговора с Путиным, Песков подтвердил, что никаких контактов между сторонами не было.

Ранее сообщалось, что у Трампа спросили, имел ли он разговор с российским диктатором по поводу того, при наборе упавшего в Вашингтоне самолета были граждане России. На это лидер США заявил, что у него не было разговора с Путиным по этому поводу.

Мы ранее информировали, что новый президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин сигнализировали, что готовятся к телефонному разговору.

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