В Кремле заявили, что между Трампом и Путиным никаких контактов не было

Ранее Трамп дал неоднозначный ответ на вопрос о разговоре с кремлевским диктатором.
Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп не разговаривал с кремлевским диктатором Путиным.
Об этом информируют российские средства массовой пропаганды со ссылкой на спикера Кремля Дмитрия Пескова.
По просьбе прокомментировать слова президента США Дональда Трампа о том, что у него еще не было личного разговора с Путиным, Песков подтвердил, что никаких контактов между сторонами не было.
Ранее сообщалось, что у Трампа спросили, имел ли он разговор с российским диктатором по поводу того, при наборе упавшего в Вашингтоне самолета были граждане России. На это лидер США заявил, что у него не было разговора с Путиным по этому поводу.
Мы ранее информировали, что новый президент США Дональд Трамп и российский диктатор Путин сигнализировали, что готовятся к телефонному разговору.
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