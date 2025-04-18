В Кремле заявили, что мораторий на удары по энергетике закончился

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Срок моратория на удары по энергообъектам истек, но каких-либо других указаний по его продлению от президента РФ Владимира Путина не было.

Такое заявление в интервью российским пропагандистским СМИ сделал спикер Путина Дмитрий Песков.

Также он намекнул на затягивание войны в Украине и продлении огня.

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«Определенный прогресс в Украине уже есть, он связан с временным мораторием на удары по объектам энергетики, но впереди еще много обсуждений», — сказал Песков.

Ранее Песков заявил, что Россия оставляет за собой право не соблюдать режим 30-дневного прекращения огня по объектам энергетики.

Напомним, 25 марта в Кремле заявили, что мораторий на удары по энергосистеме якобы действует в течение 30 дней, начиная с 18 марта 2025 года, но в случае нарушения моратория одной из сторон другая сторона имеет право считать себя свободной от обязательств по его соблюдению.