В Кремле заявили, что не будут предлагать Байдену присоединиться к "нормандскому формату"

В Кремле заявили, что не будут предлагать Байдену присоединиться к "нормандскому формату"

У Путина эффективность формата считают "скромной".

Российский президент Владимир Путин "вряд" предложит своему американскому коллеге Джо Байдену присоединиться к "Нормандскому формату" во время переговоров в режиме видеоконференции.

Такое мнение высказал спикер президента РФ Дмитрий Песков, пишут росСМИ.

"Он (Джо Байден – Ред.) вряд ли получит от президента Путина такое предложение, потому что это самодостаточный формат", – сказал представитель Кремля.

Песков назвал эффективность "нормандского формата" "скромной". Кроме того, в очередной раз обвинил Украину "в невыполнении Минских соглашений".

"Хотя его ("нормандского формата" — Ред.) эффективность сейчас из-за позиции Киева, из-за того, что Киев не выполняет Минские договоренности, очень скромна. Но все-таки до сих пор и Париж, и Берлин считали, что это самодостаточный формат, и что нет никакой нужды в его расширении", — подчеркнул Песков.

Как сообщалось, американский президент Джо Байден и глава Кремля Владимир Путин поговорят 7 декабря в режиме видеоконференции. Разговор запланирован на 17:00 по киевскому времени. Перед разговором с Путиным Байден согласовал позицию с европейскими лидерами. Соединенные Штаты обеспокоены наращиванием российских войск на границе с Украиной и намерены предупредить Кремль о мерах, предпринятых в случае российского вторжения в Украину.

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