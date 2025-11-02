- Дата публикации
В Кремле заявили, видят ли необходимость во встрече Трампа и Путина
Песков дал понять, что все изменилось и теперь встреча — под вопросом.
Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что встреча между лидерами США и РФ может состояться, однако для Москвы она не ко времени из-за новых условий.
Пескова цитируют российские пропагандисты.
«Гипотетически размышляя, встреча возможна, но на данный момент в ней нет необходимости. На данный момент есть необходимость кропотливой работы над деталями проблемы урегулирования», — сказал Песков, намекая на сложность процесса переговоров по войне в Украине.
Напомним, президент США Дональд Трамп сообщил, что передумал участвовать в саммите, отметив, что разочарован темпами переговоров с Россией. Также Трамп ввел новые санкции по России.
Владимир Путин гневно отреагировал на новые ограничения, назвав их «недружественным актом».
Между тем, в Турции заявили, что готовы принять в Стамбуле четвертый раунд переговоров между Москвой и Киевом.