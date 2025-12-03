- Дата публикации
-
- Категория
- Политика
- Количество просмотров
- 254
- Время на прочтение
- 1 мин
В Кремле заявили, что обсуждали с США вопросы членства Украины в НАТО – детали
Помощник Путина Юрий Ушаков подтвердил, что разговор с делегацией США был "полезным" и включал обсуждение членства Украины в НАТО.
Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что разговор Владимира Путина с делегацией США, в состав которой входили Виткофф и Кушнер, был "полезным", и контакты будут продолжаться.
Об этом Ушаков заявил российским СМИ.
По его словам, во время встречи в Кремле обсуждалось, в частности, членство Украины в НАТО.
"Разговор Путина с Виткоффом и Кушнером был полезен, контакты продолжатся," — заявил Ушаков.
Также он добавил, что "на встрече Путина с американцами откровенно высказывались соображения РФ по поводу привезенных документов".
По словам помощника диктатора, США требуют долгосрочного урегулирования в Украине и готовы учитывать соображения РФ. Подытоживая, Ушаков заявил: "Разговор Путина с Виткоффом и Кушнером был полезен, контакты продолжатся".
В ответ на вопросы ТАСС Ушаков высказал претензии к европейским странам, заявив: "Европейцы отказываются от контактов с РФ, хотя Москва открыта для обсуждения всех вопросов".
Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков призвал США не разглашать детали таких переговоров, нагло заявив: "Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США, тем более продуктивными они будут".