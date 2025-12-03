В Кремле заявили, что обсуждали с США вопросы членства Украины в НАТО – детали

Юрий Ушаков / © Associated Press

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что разговор Владимира Путина с делегацией США, в состав которой входили Виткофф и Кушнер, был "полезным", и контакты будут продолжаться.

Об этом Ушаков заявил российским СМИ.

По его словам, во время встречи в Кремле обсуждалось, в частности, членство Украины в НАТО.

"Разговор Путина с Виткоффом и Кушнером был полезен, контакты продолжатся," — заявил Ушаков.

Также он добавил, что "на встрече Путина с американцами откровенно высказывались соображения РФ по поводу привезенных документов".

По словам помощника диктатора, США требуют долгосрочного урегулирования в Украине и готовы учитывать соображения РФ. Подытоживая, Ушаков заявил: "Разговор Путина с Виткоффом и Кушнером был полезен, контакты продолжатся".

В ответ на вопросы ТАСС Ушаков высказал претензии к европейским странам, заявив: "Европейцы отказываются от контактов с РФ, хотя Москва открыта для обсуждения всех вопросов".

Ранее спикер Кремля Дмитрий Песков призвал США не разглашать детали таких переговоров, нагло заявив: "Чем в большей тишине будут проходить переговоры с США, тем более продуктивными они будут".