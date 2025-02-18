В Кремле заявили, что Путин готов к переговорам с Зеленским

В Кремле подчеркивают, что стремятся "достичь своих целей в Украине".

Диктатор-президент РФ Владимир Путин якобы готов "при необходимости" к переговорам с украинским лидером Владимиром Зеленским.

Об этом заявил спикер кремлевского "фюрера" Дмитрий Песков.

"Путин сам говорил, что при необходимости будет вести переговоры с Зеленским", – высказался пресс-секретарь диктатора.

Впрочем, в традиционной для себя манере Песков упомянул о якобы "нелегитимности" украинского президента. Да, по его словам, "следует учитывать юридические аспекты легитимности" Зеленского.

Цинически вспомнил Песков и о "желании" урегулирования войны в Украине "преимущественно мирными средствами". Но вместе с тем, отмечает спикер "фюрера", "главное для России — достичь своих целей в Украине".

Напомним, аналитики Институт изучения войны заявляют, что Россия не собирается выполнять мирные соглашения. В частности, Кремль активизировал свою кампанию по "нелегитимности" украинской власти.

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