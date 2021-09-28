В Кремле заявили, что Россия не использует газ как оружие, чтобы наказывать Украину

В Кремле заявили, что Россия не использует газ как оружие, чтобы наказывать Украину

По словам Пескова, экспорт газа используется исключительно в интересах России и россиян.

Российская Федерация не использует природный газ как оружие, чтобы давить на другие страны, в частности Украину.

Об этом во время брифинга заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, пишет РБК-Украина.

По его словам, газовый контракт России и Венгрии не направлен на то, чтобы "наказывать" Украину.

"Россия никогда не использовала, не использует и не подразумевает использовать голубое топливо, чтобы кого-либо наказывать. Россия использует голубое топливо исключительно в своих интересах, в интересах народа нашей страны, для увеличения благосостояния россиян, исключительно на коммерческой основе", — отметил он.

Песков подчеркивает, что использование голубого топлива в таком режиме полностью соответствует интересам потребителей в Европе, а также интересам стран, которые предоставляют условия для транзита, если этот транзит экономически выгоден и целесообразен.

Напомним:

Правительство Венгрии приняло решение о подписании с российским концерном "Газпром" нового контракта на поставку газа в обход Украины , рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября.

, рассчитанного на 15 лет. Подписание документа состоялось в понедельник, 27 сентября. По условиям соглашения Россия ежегодно отгружать Венгрии 4 с половиной миллиарда кубометров газа через Сербию и Австрию. Ранее этот газ шел через украинскую ГТС. Украина хочет, чтобы венгерское соглашение с "Газпромом" теперь оценила Европейская комиссия — на соответствие энергетическому законодательству ЕС.

— на соответствие энергетическому законодательству ЕС. Министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто обвинил Украину во вмешательстве во внутренние дела. Ведь, по словам политика, соглашение с российской компанией "не политический, а вопрос энергетической безопасности страны". Он отметил, что потребление газа не будет снижаться, как и роль "Газпрома". Впоследствии стало известно, что Венгрия вызывает украинского посла из-за спора.

Новости мира: Россия будет отгружать Венгрии газ в обход Украины

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