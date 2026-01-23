В Кремле заявили, что согласились на переговоры в Абу-Даби в формате Россия-США-Украина: что известно

Кремль / © Associated Press

Помощник российского диктатора Юрий Ушаков сообщил, что переговоры Владимира Путина со спецпредставителем США Стивом Виткоффом, а также Джаредом Кушнером и Грюнбаумом были "конструктивными и максимально откровенными".

Об этом сообщило пропагандистское российское госагентство РИА Новости.

По его словам, стороны якобы договорились, что в пятницу в Абу-Даби состоится первое заседание трехсторонней рабочей группы по безопасности при участии представителей России, США и Украины. Также Ушаков заявил, что переговорная группа РФ по вопросам безопасности уже сформирована, и она "в ближайшие часы" вылетит в Объединенные Арабские Эмираты. В состав делегации, по его словам, вошли представители руководства Минобороны РФ, а сама группа получила от Путина "конкретные инструкции".

Отдельно Ушаков сообщил, что в Абу-Даби также должна состояться встреча в рамках двусторонней экономической группы: с российской стороны ее представляет Кирилл Дмитриев, с американской Стив Виткофф.

Кроме того, Ушаков утверждает, что в ходе встречи обсуждались итоги контактов США с Киевом и европейскими партнерами. Виткофф и Кушнер, по его словам, поделились впечатлениями от состоявшихся в Давосе переговоров, в частности от встречи Дональда Трампа с Владимиром Зеленским.

В то же время, заявления Кремля нуждаются в подтверждении со стороны официальных представителей США и Украины.

Напомним, что ранее СМИ сообщали, что формат трехсторонней встречи в ОАЭ оказался под угрозой из-за неопределенной позиции Кремля.