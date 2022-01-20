В Кремле заявили, что в Украине может начаться "гражданская война"

В Кремле заявили, что в Украине может начаться "гражданская война"

Песков говорит, что заявления США о катастрофе для России в случае ее нападения на Украину могут способствовать "дестабилизации ситуации".

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков пригрозил тем, что заявления США о возможной приостановке некоторых банковских операций в случае новой агрессии против Украины могут способствовать "дестабилизации ситуации в стране". По его словам, в Украине, мол, "может начаться гражданская война".

Об этом пишет "Интерфакс".

"Они могут вселять абсолютно ложные надежды в "горячие" главы некоторых представителей украинского руководства, которые, как говорится, под сурдинку, могут решить начать "гражданскую войну" в своей стране и попытаться силовым методом решить проблемы юго-востока", — сказал Песков.

Кроме того, он считает, что заявления об угрозе вторжения РФ "повторяются в течение последнего месяца", как и угрозы в сторону России по поводу большой цены, которую она заплатит в случае нападения. Также спикер Путина раскритиковал американскую сторону, потому что якобы такие заявления "не способствуют разрядке напряженности, которая сейчас возникла в Европе".

Напомним, президент США Джо Байден заявил, что если Путин решится на полномасштабное вторжение в Украину, Россия столкнется с санкциями, которые никогда не видела. В частности, США могут запретить российским банкам проводить сделки с долларами.

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