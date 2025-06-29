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В Кремле заявили, что встреча Путина и Трампа "возможна в любой момент"
Ушаков также подчеркнул, что между Россией и США продолжаются регулярные рабочие контакты.
Вопрос о личной встрече Владимира Путина и Дональда Трампа пока не перешел в практическую плоскость, но она остается возможной в любой момент.
Об этом заявил помощник президента РФ Юрий Ушаков российским СМИ.
По его словам, хотя конкретных договоренностей о переговорах нет, такая встреча может состояться в любой момент.
Ушаков также подчеркнул, что между Россией и США продолжаются регулярные рабочие контакты.
Напомним, что среди мирового политикума все чаще обсуждается перспектива трехсторонней встречи президентов: Владимира Зеленского, Дональда Трампа и Владимира Путина.
После последних заявлений российского лидера стало ясно, что Кремль рассматривает такой формат как возможность продвинуть собственные условия "урегулирования конфликта". Однако украинская сторона настаивает на принципиально других подходах к мирному процессу.