В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам по "гарантиям безопасности"

В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам по "гарантиям безопасности"

Песков назвал Украину "лишь частью большей проблемы гарантий безопасности для России".

Президент Российской Федерации Владимир Путин готов к ведению переговоров по так называемым "гарантиям безопасности".

Соответствующее заявление пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков в понедельник, 14 февраля, озвучил в комментарии американскому телеканалу CNN.

"Во-первых, президент Путин всегда требовал переговоров и дипломатии. И, фактически, он инициировал вопросы гарантий безопасности для РФ", — заявил представитель Кремля.

По его словам, Украина является "лишь частью большей проблемы "гарантий безопасности" для России". "И, конечно, президент Путин готов к переговорам", — продолжил Песков.

Ранее в понедельник министр иностранных дел РФ Сергей Лавров во время встречи с президентом страны-агрессора Владимиром Путиным отметил, что первая часть ответа США по "гарантиям безопасности" не удовлетворяет Россию.

В конце прошлого года РФ призвала НАТО юридически закрепить отказ от принятия Украины в Альянс и предложила Вашингтону подписаться под тезисом о запрете на развитие "двустороннего военного сотрудничества" с Киевом.

Впоследствии генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг рассказал, что Альянс ответил отказом на ультиматум России отказаться от принятия Украины, а в Пентагоне отметили отсутствие у РФ права вето в вопросе членства Украины в НАТО.

Между тем, Путин во время встречи с главой российского МИД Сергеем Лавровым назвал "бесконечным" и "очень опасным" расширение НАТО на восток.

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