В Кремле заявили о готовности Путина к переговорам с Зеленским

Владимир Путин. / © Associated Press

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Диктатор РФ Владимир Путин якобы готов к переговорам на высшем уровне – к личной встрече с украинским президентом Владимиром Зеленским и американским лидером Дональдом Трампом.

Об этом сообщил спикер Кремля Дмитрий Песков.

По его словам, "фюрер" вроде бы "принципиально поддерживает возможность личной встречи. Мол, такие контакты востребованы", но нужна "хорошая подготовка".

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Представитель Кремля подчеркнул, что речь идет "о контактах на самом высоком уровне" может тогда, если "будет достигнут результат" на прямых переговорах делегаций России и Украины. Впрочем, какого именно результата ждет Москва, он не уточнил.

Песков также добавил, что РФ не будет обнародовать подробности своего "меморандума". Российская делегация будет ждать представителей Украины на переговорах в Стамбуле 2 июня, добавил он.

Напомним, что Украина и Россия 16 мая провели первые прямые переговоры в Стамбуле. Российская сторона заявила о готовности снова приехать в Турцию и предложила дату второй встречи – 2 июня.

Глава Офиса президента Андрей Ермак заявил, что Украина готова снова провести переговоры в Стамбуле на следующей неделе, но нужна "конструктивная дискуссия". В частности, он отметил важность увидеть российский проект "меморандума" до 2 июня.

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Такое же мнение высказал и глава украинского МИД Андрей Сибига .

Дата публикации 06:50, 28.05.25 Количество просмотров 516 На предупреждение Путину от Трампа, Кремль ответил угрозами!