В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

В Кремле заявили о готовности Путина к встрече с Зеленским

В России говорят, что заинтересованы в диалоге с Украиной.

Спикер президента России Дмитрий Песков заявил, что Владимир Путин готов провести встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом пишут росСМИ.

По словам Пескова, якобы, Россия заинтересована в диалоге и, мол, Путин открыт для диалога. Впрочем, Песков отметил, что такая потенциальная встреча должна быть "ориентирована на конкретный результат".

"Путин остается открытым для диалога, мы заинтересованы в диалоге. Но любой диалог должен быть: а – понятен, b – подготовлен, с – ориентирован на достижение конкретного результата", – сказал пресс-секретарь президента РФ в разговоре с российскими журналистами.

Напомним, Владимир Зеленский заявил, что готов к прямым переговорам с президентом России Владимиром Путиным, а также к любому формату переговоров с РФ.

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