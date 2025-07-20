В Кремле заявили о готовности Путина закончить войну в Украине: какое условие

Дмитрий Песков / © Associated Press

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Спикер Кремля Дмитрий Песков заявил, что президент РФ Владимир Путин хочет перевести вопрос войны в Украине в дипломатическое русло и быстро ее закончить.

Пескова цитируют российские пропагандисты.

«Москва согласится на переговоры только в том случае, если они помогут ей выполнить все цели, поставленные Путиным. Урегулирование в Украине — это долгий и непростой процесс. В Вашингтоне все больше это понимают», — сказал он.

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Кроме того, Песков заявил, что Путин якобы готов к скорейшему окончанию войны, но только на условиях России.

«Россия готова двигаться быстро. Нам главное — достичь своих целей. Наши цели ясны, очевидны, они не меняются. Но процесс зависит не только от нас», — добавил Песков.

Напомним, условия, ранее озвученные президентом РФ Владимиром Путиным, касались «отвода украинских войск с территорий Херсонской, Запорожской, Донецкой и Луганской областей», а также «отказа Украины от вступления в НАТО и объявления нейтрального, внеблокового и безъядерного статуса».

Условиями предполагаемого мирного договора Путин назвал «международное признание оккупации Крыма и территорий четырех областей Украины». Также в процессе мирного урегулирования, по мнению президента России, страны Запада должны отменить все санкции, введенные против Москвы.

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На это отреагировали и украинские власти, и западные политики, а также эксперты и аналитики. В частности, Институт изучения войны, анализируя заявления Путина, отметил, что Кремль не заинтересован в добросовестных переговорах с Украиной и лишь делает такую заинтересованность, чтобы убедить Запад заблаговременно пойти на уступки, нарушающие суверенитет Украины.

В Министерстве иностранных дел Украины заявили, что «все озвученные Путиным ультиматумы уже много раз звучали из Москвы и направлены на то, чтобы ввести в заблуждение международное сообщество».

Накануне глава МИД Сергей Лавров снова озвучил собственные условия мирного урегулирования войны против Украины. Они резко расходятся с планом администрации Дональда Трампа.