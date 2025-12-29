В Кремле заявили о необходимости выборов в Украине и о поддержке этого со стороны Трампа

Сергей Лавров / © Associated Press

Реклама

В Кремле заявили, что легитимность украинских властей для заключения мирных договоренностей возможна только после проведения выборов. В Москве также утверждают, что подобную позицию якобы разделяет и президент США Дональд Трамп.

Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров в интервью российскому агентству.

По словам главы МИД РФ, в Москве считают, что полномочия действующего президента Украины завершились, а значит, мандат на подписание мирных соглашений должен быть подтвержден из-за "честных выборов". Лавров также заявил, что в Вашингтоне якобы все больше склоняются к подобной точке зрения о необходимости выборов в Украине.

Реклама

"Москва видит, что Вашингтон придерживается точки зрения, похожей на российскую относительно необходимости выборов в Украине в свете окончания полномочий Зеленского", - сказал Лавров.

Кроме того, в Кремле настаивают, что участие в голосовании должны получить и граждане Украины, ныне проживающие на территории России. В то же время Москва заявляет, что проведение выборов не должно использоваться в качестве повода для прекращения боевых действий с целью перевооружения украинских сил.

Отдельно Лавров повторил требование Кремля о так называемом "признании территориальных реалий", имея в виду аннексированный Крым и временно оккупированные регионы Украины, которые Россия незаконно включила в свой состав.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в вопросе проведения выборов президента или референдума в Украине по чувствительным вопросам мирного плана принципиальным является вопрос безопасности.