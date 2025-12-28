В Кремле заявили о "общих взглядах" Путина и Трампа на войну в Украине

Кремль раскрыл детали разговора Трампа и Путина / © Associated Press

В Кремле прокомментировали телефонный разговор между диктатором Путиным и президентом США Дональдом Трампом, состоявшийся незадолго перед встречей главы Белого дома с Владимиром Зеленским.

С заявлением об итогах разговора выступил помощник Путина Юрий Ушаков, передают российские пропагандистские СМИ.

Ушаков утверждает, что якобы Путин и Трамп «придерживаются в целом аналогичных взглядов» на то, что временное перемирие для проведения референдума приведет только к затягиванию войны в Украине.

В то же время, Ушаков нагло заявил, что «для окончательного прекращения боевых действий нужно, прежде всего от Киева, смелое, ответственное политическое решение, касающееся Донбасса, с учетом складывающейся на фронтах ситуации». Таким образом он подтвердил, что РФ продолжает требовать от Украины «сдачи» Донбасса.

Помощник диктатора утверждает, что Трамп предложил продолжить работу по урегулированию в рамках специально созданных рабочих групп. Путин согласился с этим предложением. Ушаков утверждает, что о параметрах рабочих групп по Украине станет известно в начале января.

Напомним, что сегодня, 28 декабря, в 20:00 по киевскому времени, во Флориде состоится новая встреча Зеленского и Трампа.