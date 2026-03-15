В Кремле заявили о паузе в переговорах с Украиной — какая причина на этот раз

Дмитрий Песков / © Associated Press

Реклама

Переговорный процесс по урегулированию войны в Украине пока находится на паузе.

Об этом заявил спикер Кремля Дмитрий Песков, пишет FT.

Он объяснил остановку дипломатических контактов с изменением приоритетов со стороны Соединенных Штатов.

Реклама

«В переговорах по Украине возникла пауза. У американцев есть другие приоритеты, и мы это понимаем», — сказал Песков.

Президент Украины Владимир Зеленский в интервью Axios подчеркнул, что Киев и Москва должны завершить войну как можно скорее, а времени на «философство» нет. Он выразил опасение, что российская делегация может пытаться превратить переговоры в формальность или вернуться к исходным позициям, чтобы выиграть время для своих военных на фронте.

По словам Владимира Зеленского, он принял предложение США провести очередной раунд переговоров, хотя неизвестно, согласится ли на такую встречу Россия.

Накануне помощник главы Кремля Юрий Ушаков заявил, что РФ приглашает Владимира Зеленского в Москву для встречи с Владимиром Путиным. По его словам, если Зеленский согласится, Кремль якобы готов обеспечить безопасность президенту Украины.

Реклама

«Президент наш, несколько раз общаясь с журналистами, тоже говорил: если Зеленский действительно готов ко встрече, то мы приглашаем его в Москву и мы гарантированно обеспечим ему безопасность и необходимые условия для работы», — сказал Ушаков.

Приглашение из Кремля появилось на фоне слов министра иностранных дел Украины Андрея Сибиги, подтвердившего готовность Зеленского к непосредственной встрече с Путиным. По его словам, Киев рассматривает такой формат как возможность обсудить ключевые вопросы о войне, а именно территориальную целостность Украины и контроль над Запорожской атомной электростанцией.

Зеленский исключил возможность проведения непосредственных переговоров с Владимиром Путиным на территории России или Белоруссии. Глава государства подчеркнул, что приглашение украинской стороны в Москву является только политической игрой тех, кто действительно не хочет договариваться об окончании войны.

Накануне Зеленский сказал, что с переговорами Украины, России и США по завершению войны происходит настоящая «Санта-Барбара» из-за войны на Ближнем Востоке.